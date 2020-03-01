Cüneyt Arkın'dan İdlib şehitleri için duygu dolu paylaşım: Canlarım, kınalı kuzularım... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cüneyt Arkın'dan İdlib şehitleri için duygu dolu paylaşım: Canlarım, kınalı kuzularım... - Son Dakika Magazin

Cüneyt Arkın'dan İdlib şehitleri için duygu dolu paylaşım: Canlarım, kınalı kuzularım...

6 saat önce

Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Cüneyt Arkın şu ifadeleri kullandı: Canlarım, kınalı kuzularım, vatanımın evlatları, şehitlerim. Hepiniz gözlerimin önündesiniz.

Cüneyt Arkın'dan İdlib şehitleri için duygu dolu paylaşım: Canlarım, kınalı kuzularım..., System.String[]

Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Cüneyt Arkın şu ifadeleri kullandı: Canlarım, kınalı kuzularım, vatanımın evlatları, şehitlerim. Hepiniz gözlerimin önündesiniz. Nice cennet vaatleriyle krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün serveti karşılamaz sizin fedakarlığınızı karşılamaya.  Dünyayı yalanlardan kurtardınız. Dostluk ve sevgi ile, dünyayı her türlü güzellikle doldurdunuz. Tek tek hepinizi aldım, kokladım, yüreğime koydum. Oysa benim yüreğim küçücüktü.Mehmetçiğim, can kardeşlerim. Gözlerimin önündesiniz. O yiğit bakışlarınız, duruşunuz sizi milletin gönlüne koyduk. Orada hep yaşayacaksınız. Analar, babalar, yeğenler… Gözyaşları. Sabır, sabır dağlar, taşlar çatlar. Sizler benim kahramanımsınız.

Cüneyt Arkın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:08 
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YORUMLAR (1)
  • Sultan: Icımızdekılerı söyleyemedıklerımızı Dıle getırmısss Teşekkür ederız Cok zor sehıtler bızı perısan ettı Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır


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