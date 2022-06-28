Cüneyt Arkın için taziye ziyaretleri - Son Dakika
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Cüneyt Arkın için taziye ziyaretleri

28.06.2022 12:19

Oyuncu Tamer Yiğit ile şair Ahmet Selçuk İlkan, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın için hastaneye gelerek, taziye ziyaretinde bulundu.

Oyuncu Tamer Yiğit ile şair Ahmet Selçuk İlkan, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın için hastaneye gelerek, taziye ziyaretinde bulundu.

Yiğit, hastane girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sinemanın Cüneyt Arkın, vefat eden usta oyuncunun da sinema demek olduğunu söyledi.

Türk seyircisine ve sanatçının ailesine baş sağlığı dileyen Yiğit, "Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine, sevdiklerine sabırlar versin. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunmak için buraya geldik." dedi.

"Birbirinden değerli eserler ve anıları miras bıraktı"

Şair Ahmet Selçuk İlkan ise yaşanılan acıya kifayetin yetmediğini, usta oyuncusunun birbirinden değerli eserler ve anıları miras bıraktığını söyledi.

Efsanelerin asla ölmeyeceğini kaydeden İlkan, "Buna bütün sevenlerin katılacağına inanıyorum. Çünkü bir insan ancak unutulduğu zaman ölürmüş ama o, unutulmayacak bir aktörümüz, sanatçımız. Yıllar yılı hepimizin hatıralarında, belleğinde çok güzel izler bırakmış bir insan. Acılar ancak hatıralarıyla teselli bulur diye düşünüyorum. Bütün ulusumuzun başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İlkan, Cüneyt Arkın'ın vefatıyla çocukluğunu kaybettiğini, gençliğinin en güzel yıllarını yitirmiş gibi hissettiğinin altını çizdi.

Usta oyuncuyu hep güzel anarak, yaşatacaklarını dile getiren İlkan, şöyle konuştu:

"Verdiği birbirinden değerli öğütlerle bir baba, bir ağabey, sanatın ötesinde çok değerli bir insan olarak hep anacağız. Şüphesiz her şeyden önce çok iyi bir insandı. Hani diyoruz ya 'İnsanlık doğup da yaşamak değil, sadece bir beden taşımak değil. İnsansan, insanın kıymetini bil. Sen o zaman insansın.' dediğimiz ender örneklerden biriydi. Hem sanatı hem insanlığı hem vefasıyla hem de bıraktıklarıyla ülkemizin gurur kaynağı değerlerinden biriydi. Söz yetmiyor bazen. Sayfalar, romanlar dolusu yazılacak bir şey. İnşallah bundan böyle bu çok değerli, kaybettiğimiz güzel insanların biyografi kitapları da daha çok yayınlanır."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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