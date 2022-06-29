Cüneyt Arkın'ın Adı Beşiktaş'ta Yaşayacak

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Cüneyt Arkın'ın adının, yaşadığı sokağa ve bir kültür merkezine verileceğini açıkladı.

Rıza Akpolat, hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akpolat, Cüneyt Arkın'ın evinin bulunduğu sokağa ve bir kültür merkezine sanatçının adını vereceklerini söyledi.

"BİR KÜLTÜR MERKEZİMİZE VE EVİNİN BULUNDUĞU SOKAĞA USTA SANATÇIMIZIN İSMİNİ VERECEĞİZ"

Hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Rıza Akpolat, vefatından önce Cüneyt Arkın'la sürekli görüştüğünü ve anılarını dinlediğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün, hepimiz için, Türk milleti için çok acı bir gün. Çok değerli sanatçımız Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi, bizim Levent mahallesinden, Akat mahallesinden komşumuz. Kendisiyle sürekli görüşür, anılarını dinler, onunla değerlendirirdik. Gerçekten hem yaşattıklarıyla hem de sinemada hayat verdiği karakterlerle yaşamaya devam edecek. ve onun o değerlerini, anılarını hem komşumuz olması hasebiyle hem çok önemli bir sanatçı olması hasebiyle Beşiktaş'ta yaşatacağız. Ailesine burada taziye ziyaretinde bulunduk. Yaşadığı sokağın adını Cüneyt Arkın Sokağı olarak değiştireceğiz ve bir kültür merkezimize usta sanatçımızın ismini vereceğiz. Ben, bu vesileyle hem ailesine sabırlar diliyorum, baş sağlığı diliyorum. Bütün Türk milletinin başı sağ olsun."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Cüneyt Arkın için yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenlenecek. Cüneyt Arkın'ın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.