CÜNEYT ARKIN'IN ADI BEŞİKTAŞ'TAKİ SANATÇILAR PARKI'NA VERİLDİ

Beşiktaş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında, geçen hafta hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın isminin oy birliğiyle Etiler Sanatçılar Parkı'na verilmesini kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda parkın ismi Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı olacak. Arkın'ın Türk sinemasına kattıkları ve onurlu duruşu ile her zaman akıllarda olacağını vurgulayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Usta sanatçımızın anısını Beşiktaş'ta daima yaşatacağız' dedi.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın ölümü herkesi derinden sarstı. Beşiktaş ilçesine bağlı Akat Mahallesi'nde ikamet eden sanatçı için Beşiktaş Belediyesi, Sanatçılar Parkı'nda bir taziye düzenlemişti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da usta sanatçının ailesinin yanında olarak Cüneyt Arkın isminin Beşiktaş'ta yaşatılacağını belirtmişti. Bu çerçevede Beşiktaş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında, konu gündeme alınarak, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

USTA SANATÇIMIZIN ANISINI BEŞİKTAŞ'TA DAİMA YAŞATACAĞIZ

Alınan karara göre; Cüneyt Arkın'ın adı Etiler Sanatçılar Parkı'nda yaşayacak. Başkan Akpolat alınan karar sonrası şu ifadeleri kullandı:

'Belediye Meclisimizin temmuz ayı toplantısının 1. birleşimini gerçekleştirdik. Geçen hafta kaybettiğimiz sinemamızın önemli değeri, komşumuz Cüneyt Arkın'ın adını Etiler Sanatçılar Parkı'na verme teklifimiz oy birliği ile kabul edildi. Usta sanatçımızın anısını Beşiktaş'ta daima yaşatacağız.'