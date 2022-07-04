Cüneyt Arkın (85), geçen hafta kalbinin durması sonucu yaşamını yitirmişti. İstanbul 'da düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlanan Cüneyt Arkın için ikamet ettiği Beşiktaş ilçesindeki Sanatçılar Parkı'nda da bir taziye düzenlenmişti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat , usta sanatçının isminin Beşiktaş'ta yaşatılacağını belirtmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Cüneyt Arkın'ın Adı Beşiktaş'taki Sanatçılar Parkı'na Verildi - Son Dakika

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