Cüneyt Arkın'ın naaşı AKM'ye getirildi - Son Dakika
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Cüneyt Arkın'ın naaşı AKM'ye getirildi

30.06.2022 09:27
Cüneyt Arkın'ın naaşı AKM'ye getirildi

YEŞİLÇAM'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın naaşı Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.

YEŞİLÇAM'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın naaşı Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.

Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna bugün uğurlanacak. Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Arkın'ın cenazesi İBB Zabıta tören taburu tarafından alınarak, AKM içindeki sahneye taşındı. Arkın, buradaki törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.


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Cüneyt Arkın için AKM'de cenaze töreni Cüneyt Arkın için AKM'de cenaze töreni Usta oyuncu Cüneyt Arkın için AKM'de tören düzenlendi Usta oyuncu Cüneyt Arkın için AKM'de tören düzenlendi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cüneyt Arkın'ın naaşı AKM'ye getirildi - Son Dakika

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