Türk sinema tarihine damga vuran isimlerden Cüneyt Arkın'ın ailesi, Beşiktaş'ta taziyeleri kabul etti.
Beşiktaş Belediyesinin katkılarıyla Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda düzenlenen taziyeye, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve usta sanatçının ailesinin yanı sıra esnaf dostları, komşuları ve birçok oyuncu arkadaşı katıldı.
Taziyeleri, Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ve oğulları Kaan Polat Cüreklibatır ile Murat Arkın kabul etti.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından duaların edildiği taziyede katılımcılara yemek ikram edildi.
Son Dakika › Güncel › Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı - Son Dakika