Taziyeleri, Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ve oğulları Kaan Polat Cüreklibatır ile Murat Arkın kabul etti.

Beşiktaş Belediyesinin katkılarıyla Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda düzenlenen taziyeye, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat , CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve usta sanatçının ailesinin yanı sıra esnaf dostları, komşuları ve birçok oyuncu arkadaşı katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı - Son Dakika

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