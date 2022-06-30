Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı - Son Dakika
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Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

30.06.2022 19:07

Türk sinema tarihine damga vuran isimlerden Cüneyt Arkın'ın ailesi, Beşiktaş'ta taziyeleri kabul etti.

Türk sinema tarihine damga vuran isimlerden Cüneyt Arkın'ın ailesi, Beşiktaş'ta taziyeleri kabul etti.

Beşiktaş Belediyesinin katkılarıyla Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda düzenlenen taziyeye, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve usta sanatçının ailesinin yanı sıra esnaf dostları, komşuları ve birçok oyuncu arkadaşı katıldı.

Taziyeleri, Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ve oğulları Kaan Polat Cüreklibatır ile Murat Arkın kabul etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından duaların edildiği taziyede katılımcılara yemek ikram edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı - Son Dakika
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