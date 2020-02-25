Cüneyt Arkın'ın torunu oyuncu oldu
6 saat önce
Arkın, torunu Zeynep ile çektiği selfie'yi; "Prensesim Zeynep, onlarca kişinin girdiği seçmeleri kazanarak sinemadaki ilk oyunculuk deneyimini 17 Nisan'da vizyona girecek olan Türkiye'nin ilk rap filmi Kovala'da Doğa karakterini canlandıracak" notuyla paylaştı.
Arkın, torunu Zeynep ile çektiği selfie'yi; "Prensesim Zeynep, onlarca kişinin girdiği seçmeleri kazanarak sinemadaki ilk oyunculuk deneyimini 17 Nisan'da vizyona girecek olan Türkiye'nin ilk rap filmi Kovala'da Doğa karakterini canlandıracak" notuyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:06
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