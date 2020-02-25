Cüneyt Arkın'ın torunu oyuncu oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cüneyt Arkın'ın torunu oyuncu oldu - Son Dakika Magazin

Cüneyt Arkın'ın torunu oyuncu oldu

6 saat önce

Arkın, torunu Zeynep ile çektiği selfie'yi; "Prensesim Zeynep, onlarca kişinin girdiği seçmeleri kazanarak sinemadaki ilk oyunculuk deneyimini 17 Nisan'da vizyona girecek olan Türkiye'nin ilk rap filmi Kovala'da Doğa karakterini canlandıracak" notuyla paylaştı.

Cüneyt Arkın'ın torunu oyuncu oldu, System.String[]

Arkın, torunu Zeynep ile çektiği selfie'yi; "Prensesim Zeynep, onlarca kişinin girdiği seçmeleri kazanarak sinemadaki ilk oyunculuk deneyimini 17 Nisan'da vizyona girecek olan Türkiye'nin ilk rap filmi Kovala'da Doğa karakterini canlandıracak" notuyla paylaştı.

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:06 
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