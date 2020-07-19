Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayaca
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.
Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna Türk Sinemasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Arkın katılıyor. ADBA TV'nin haberine göre Cüneyt Arkın, bu sezon Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman izleyicileri ile buluşacak. ATV ekranının başarılı yapımı Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı. Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:46
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