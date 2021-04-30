Cüneyt Arkın o fotoğrafın hikayesini anlattı

Cüneyt Arkın, 1960'lı yıllarda çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından "İstanbul Bebek Koyu, 1960'lı yıllar…" notuyla paylaştı. Takipçileri Cüneyt Arkın'ın paylaşımına, "Büyük usta her zamanki gibi yakışıklı", "Yok böyle bir karizma", "Hayatı dolu dolu yaşayan efsane yıldız" ve "Seni çok seviyoruz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Ardından fotoğrafın hikayesini anlatan usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Bu paylaşımın altına 'Çok iyi yaşadınız' demişsiniz, öyle tabii. Anlatayım fotoğrafın çekildiği dönemi; fakülte yıllarımdı, hep çalıştım. İstanbul'da Tıp Fakültesi'nde okurken ilk iki yılımı Sirkeci'de bir otel odasını iki inşaat işçisiyle paylaşarak geçirdim. Ders zamanı okula gider, kalan zamanda da onlarla inşaatlarda çalışırdım. Bir yanda anatomi dersi, öte yanda inşaat işçiliği…

Stajımı yaptıktan sonra az çok hasta tedavi edebilir duruma geldiğimde hocam Cihan Abaoğlu beni evlere hasta bakıcı olarak göndermeye başladı. Hastanın başında 24 saat bekleyip, acil durumda müdahale etmekti görevim. Fakat tabii yeri geldiğinde adamı tıraş da ediyordum, altını da temizliyordum.

Ayda burs parası olarak 60 lira alırdım. Hasta bakıcı olarak bir eve gittiğim zaman ise günde 15 lira kazanıyordum ama ev sahiplerinin artık yemeklerini önüme koymaları çok ağrıma giderdi. İlk paramı aldığımda fırına koşup, paranın hepsiyle ekmek aldım. Çiğnemeden yuttum, patlayana kadar yedim. Sonunda da kustum. Ekmekleri görünce açlık korkumu yeniyor, huzur buluyordum. Yıllar sonra bile kaldığım otel odalarında baş ucumdaki komodinin üzerine bir somun ekmek koyar ancak ona bakarak uyuyabiliyordum.