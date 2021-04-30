Cüneyt Arkın o fotoğrafın hikayesini anlattı

Cüneyt Arkın, 1960'lı yıllarda çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından "İstanbul Bebek Koyu, 1960'lı yıllar…" notuyla paylaştı. Takipçileri Cüneyt Arkın'ın paylaşımına, "Büyük usta her zamanki gibi yakışıklı", "Yok böyle bir karizma", "Hayatı dolu dolu yaşayan efsane yıldız" ve "Seni çok seviyoruz" şeklinde yorumlarda bulundu.
Ayda burs parası olarak 60 lira alırdım. Hasta bakıcı olarak bir eve gittiğim zaman ise günde 15 lira kazanıyordum ama ev sahiplerinin artık yemeklerini önüme koymaları çok ağrıma giderdi. İlk paramı aldığımda fırına koşup, paranın hepsiyle ekmek aldım. Çiğnemeden yuttum, patlayana kadar yedim. Sonunda da kustum. Ekmekleri görünce açlık korkumu yeniyor, huzur buluyordum. Yıllar sonra bile kaldığım otel odalarında baş ucumdaki komodinin üzerine bir somun ekmek koyar ancak ona bakarak uyuyabiliyordum.
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