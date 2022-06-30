Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk doktor, oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmen, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla getirildiği hastanede 28 Haziran'da hayatını kaybetti. Arkın için bu sabah Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Arkın'ın naaşı törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi çok sayıda siyasetçi, Mahmut Cevher, Nuri Alço, Tamer Yiğit, Türkan Şoray, Serdar Gökhan, Kerem Alışık, Kenan İmirzalıoğlu,Burak Özçivit gibi çok sayıda sanatçı ve yüzlerce kişi katıldı. Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'ın cenaze esnasında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Arkın, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"HESAP KİTAPTAN UZAKTI"

Tarihçi İlber Ortaylı, "Fikirleri önemli. Bu memlekette sağ ile solun beğendiği bir sanatçı. Büyük sanatçılar öyle olur zaten. Siyasetçi değildi ancak yeterince siyasiydi. Şuursuz bir aktör değildi. O kuşakta öyleleri var. Çok az görüştük ama bana iltifat ederdi. Mütevazı biriydi. İnanılmayacak kadar hesap kitaptan uzaktı. Çocuk gibiydi çünkü büyük bir adamdı" diye konuştu.

"ELİNİ ÖPEBİLME ŞANSINA ERİŞTİM"Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Ben en son kendisine programdan bir selam göndermiştim. Yıllar önce bir organizasyonda yan yana gelme şansımız oldu. Elini öpebilme şansına eriştim. Çocukluk kahramanımı karşımda görüp elini öpmemek mümkün değildi. Birbirimize karşı güzel bir muhabbetimiz vardı" dedi.

"TOPLUMUN BİRLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİYLE ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİMDİ"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Türk halkımızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Toplumun birleştirici özelliğiyle çok önemli bir isimdi. Hepimize örnek bir insandı. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

"SADECDE FİLMLERDE DEĞİL HAYATIYLA DA KAHRAMANLIK SERGİLEDİ"Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İlkokul öğrencisiyken seyrettiğimi hatırlıyorum. Her şeyden önce bir neslin temsilcisiydi. Hafızalarda hiç silinmeyecek bir iz bıraktı. Hangi rolü üstlenirse üstlensin hep kahramandı. Sadece filmlerde değil hayatıyla da kahramanlık sergiledi. Allah rahmet eylesin" dedi.

"SONSUZA KADAR YAŞAYACAK"

Bir dönem oyunculuk yapmış İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan ise, "Cüneyt Arkın ile film çekmiş genç nesillerden biriyim. Bunun onurunu yaşıyorum. Tüm eserleri, Türk milletine armağan olsun. Sonsuza kadar yaşayacak. Onun sayesinde onlarca nesil Türk tarihini merak etti. İnşallah yeni nesiller onu geçer, onun istediği de buydu. Ruhu şad olsun" dedi.

- İstanbul