Cüneyt Arkın: Üreterek milli mücadelesini verenlere omuzdaş olmalıyız - Son Dakika

Oyuncu Cüneyt Arkın, CNC makinalar üreten USEL Makina firmasının tanıtımı için kamera karşısına geçti. Arkın, "Ülkelerin, sanayisi üzerinden mücadele verdiği bilgi ve teknoloji çağındayız. Bu nedenle üreterek milli mücadelesini verenlere omuzdaş olmalıyız" dedi.

CNC makine üreten USEL Makina'nın marka yüzü olan oyuncu Cüneyt Arkın, markanın reklam filmi için kamera karşısına geçti. Arkın, "İnsanlığın kılıç kullanarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştığı dönemler artık geride kaldı. Ülkelerin, sanayisi üzerinden mücadele verdiği bilgi ve teknoloji çağındayız. Böyle bir zamanda, yüksek teknolojili CNC makinaların üretimini yaparak dünyaya ihraç eden ve bu şekilde milli mücadelesini veren USEL MAKİNA gibi şirketlere omuzdaş olmalıyız" dedi.

USEL MAKİNA Genel Müdürü Dr. Uğur Şimşir, "Bir neslin tarihini tanımasında ve filmlerinde oynadığı tarihi karakterlerle vatansever kodlarımızın şekillenmesinde, ülkemizi ve bayrağımızı sevmemizde büyük emekleri olan duayen sanatçımız Cüneyt Arkın ile firmamız ve makinalarımızın tanıtılması, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi ve dünya çapında bir ülke olmamızın önce kendi kendimize güvenmemiz ve sahip çıkmamızla olacağını vurgulamak istedik. Ancak bu sayede dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltabiliriz. Sanayimizin lokomotif sektörü olan Makine sektörümüz de en fazla sahip çıkmamız gereken sektördür" diye konuştu.

TÜBİTAK DESTEĞİ İLE TÜRKİYE'DE İLK DEFA ÜRETİLDİ VE PİYASAYA SUNULDU

Türkiye'de ilk defa üretilen 'Compact Su Jeti Kesim Tezgahı' projesinin de tamamlanarak piyasaya sunulduğunu ve aynı zamanda dünyada da ilklerden olan 4000 bar basınca sahip yüksek basınç pompasını da Türkiye'de ürettiklerini aktaran Şimşir, " Standart su jeti kesim makinalarına göre yüzde 60 daha az yer kaplayan ve yüzde 50 daha uygun fiyatlı, özellikle küçük ölçekli KOBİ'lerimizin ihtiyacını karşılayacak bu makine ile her türlü malzemenin CNC kontrollü olarak kesilmesi mümkün. Bu sayede, gelişen malzeme teknolojisine paralel olarak ihtiyaç duyulan soğuk kesim yöntemi ile Compact Su Jeti Kesim Makinalarımız, KOBİ'lerimizin çağı yakalamasını, ülke olarak üretim hacmimizin artması ve üretim maliyetlerinin düşmesi ile ihracatımızın da artmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Mühendisi ve işçisiyle çok iyi bir ekip olduklarını dile getiren Şimşir, "En az yüzde 60 yerlilik oranına sahip CNC makinaların kendi sanayicimizin ihtiyacını karşılamasını, yurtdışına olan bağımlılığı azaltmasını ve makinalarımızı ihraç ederek cari açığın kapanmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Halen en az yüzde 60 yerlilik oranında üretilen makinaların yerlilik oranını yüzde 85'lere çıkarabilmek için, USEL'in de kurucusu ve ortağı olduğu MİLTEKSAN projesi ile Yerli CNC Kontrol Ünitesi çalışmaları da hızla devam etmektedir." diye konuştu.