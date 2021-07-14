Cüneyt Arkın, "Ustalara Saygı" gecesine katıldı - Son Dakika

Türk sinemasının 107. yılında Büyükçekmece Belediyesi tarafından "Ustalara Saygı Gecesi" düzenlendi.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın'ın katıldığı etkinlik, "Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın" sergisinin açılışıyla başladı.

Cüneyt Arkın burada yaptığı konuşmada, karşılaştığı küçük bir çocuğun kendisine yaşını sorduğunu, 84 yaşında olduğunu söylediğinde ise şaşırdığını anlattı.

Arkın, "Evet 84 yıl uzun bir süre ama bu uzun süre içerisinde çok şey öğrendim. Önemli olan dostluk. Şöhret olabilirsiniz, paranız olabilir ama dostunuz yoksa aslında hiçbir şeyiniz yoktur." dedi.

Programı organize edenlere teşekkür eden usta oyuncu, kendisiyle ilgili sergilenen koleksiyon çalışmalarını çok beğendiğini ve şaşırdığını ifade etti.

"İnsan Cüneyt'i açığa çıkarmaya çalıştım"

Koleksiyoner Ulvi Sulaoğlu ise sergiye ilişkin bilgi vererek, "Siz Cüneyt Arkın'ı biliyorsunuz ama ben insan Cüneyt'i açığa çıkarmaya çalıştım ve ondan çok şey öğrendiğimizi ifade etmeye çalıştım." değerlendirmesinde bulundu.

Sulaoğlu arşivinden yararlanılarak hazırlanan belediyenin Dumlupınar Sergi Salonu'nda ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergide, Cüneyt Arkın'ın rol aldığı filmlerin afişleri, fotoğraflar, gazete ve dergi kupürleri ile çeşitli koleksiyon eşyaları yer aldı.

Cüneyt Arkın'ın yanı sıra eşi Betül Arkın, çocukları Murat ve Kaan Arkın, belediye yetkilileri, koleksiyonerler ve ünlü oyuncunun sevenlerinin katıldığı etkinlikte ayrıca "Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın" isimli katalog dağıtıldı.

Serginin ardından Cüneyt Arkın hakkında hazırlanan video ile "Vatandaş Rıza" filmi izlendi ve etkinlikte emeği geçenlere plaket takdimi edildi.