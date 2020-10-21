Cüneyt Çakır 5. kez Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetecek - Son Dakika

Cüneyt Çakır 5. kez Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetecek

21.10.2020 13:00
Cüneyt Çakır 5. kez Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetecek, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Cüneyt Çakır, iki takımın maçını 5. kez yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Cüneyt Çakır, iki takımın maçını 5. kez yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır, hakemlerin tartışıldığı haftalarda önemli bir sınav verecek. Kadıköy'de oynanacak olan müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Süper Lig'de 20 sezondur düdük çalan Cüneyt Çakır, Merkez Hakem Kurulu tarafından zorlu müsabakaya atandı. Çakır, iki takım arasında daha önce oynanan 3 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçını yönetti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer iki kez galip gelirken, bir maçı Fenerbahçe kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Hakem Cüneyt Çakır, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçı yönetmişti. Bordo-mavililer sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Cüneyt Çakır, bugüne kadar Fenerbahçe'nin 54 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler; 27 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Deneyimli hakem Trabzonspor'un ise 46 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 25 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Cüneyt Çakır 5. kez Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetecek

Spor Toto Süper Lig, Cüneyt Çakır, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cüneyt Çakır 5. kez Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetecek - Son Dakika Spor

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