Cüneyt Çakır'a 17. haftada görev yok

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli olurken, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde düdük çalan Cüneyt Çakır'a görev verilmedi.



Süper Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu 17. haftada oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ve aynı maçta VAR'da yer alan Mete Kalkavan'a bu hafta görev verilmedi.



Ligin 17. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:



27 Aralık Cuma



20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus



28 Aralık Cumartesi



15.00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler



17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek



17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan



20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen



29 Aralık Pazar



14.00 DG Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu



16.30 Aytemiz Alanyaspor - İH Konyaspor: Ümit Öztürk



16.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek



19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler - İSTANBUL