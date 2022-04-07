Cüneyt Çakır'a İsviçre için onay çıktı - Son Dakika
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Cüneyt Çakır'a İsviçre için onay çıktı

07.04.2022 15:59
Cüneyt Çakır'a İsviçre için onay çıktı

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a İsviçre Futbol Federasyonu ile görüşmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay çıktı.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a İsviçre Futbol Federasyonu ile görüşmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay çıktı.

İsviçre Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakemi klasman dışında bırakmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı kendi liglerinde maç yönetmek için istemişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, İsviçre'de İsviçre Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmede, Çakır'ın kendileri ile görüşmelerine izin vereceklerini söyledi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu konu ile ilgili İsviçre Futbol Federasyonu'nun bu talebine resmi bir cevap vermedi.

İsviçre Futbol Federasyonu, kısa bir süre içinde Cüneyt Çakır ve ekibine kendi liglerinde görev almaları için tekliflerini iletecek.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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