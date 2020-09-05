Cüneyt Çakır, A milli düzeyde 50'nci maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Bosna Hersek ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup karşılaşmasını yönetecek. Bu mücadele ile Çakır, A milli takımlar düzeyindeki 50'nci maçına çıkacak.

Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak maçta, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.