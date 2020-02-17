Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi maçında görev - Son Dakika
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Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi maçında görev

6 saat önce

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasını yönetecek.

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi maçında görev, System.String[]

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasını yönetecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Maçta VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen görev yapacak.


Cüneyt Çakır, Tottenham, İngiltere, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:15 Kaynak: DHA
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