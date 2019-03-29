Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'da Görev
1 saat önce
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El Hilal ile El Nassr arasında yapılacak karşılaşmayı yönetecek.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır
, Suudi Arabistan
Pro Ligi'nde El Hilal ile El Nassr arasında yapılacak karşılaşmayı yönetecek. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad
'da bu akşam TSİ 20.40'ta başlayacak El Hilal-El Nassr maçında düdük çalacağı bildirildi.
Açıklamada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun
'un üstleneceği belirtildi. Hüseyin Göçek
'in dördüncü hakem olarak görev yapacağı müsabakanın VAR hakemlerinin ise Mete Kalkavan
ile Ali Palabıyık
(Asistan) olacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA
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