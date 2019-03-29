Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'da Görev

Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'da Görev

1 saat önce

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El Hilal ile El Nassr arasında yapılacak karşılaşmayı yönetecek.

Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'da Görev, System.String[]
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El Hilal ile El Nassr arasında yapılacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam TSİ 20.40'ta başlayacak El Hilal-El Nassr maçında düdük çalacağı bildirildi.

Açıklamada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un üstleneceği belirtildi.

Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem olarak görev yapacağı müsabakanın VAR hakemlerinin ise Mete Kalkavan ile Ali Palabıyık (Asistan) olacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Türkler Fedakarlık Yaptı! Krizin Eşiğinden Dönüldü Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da Maç Yönetecek Beşiktaş Flaş Caner Kararı! FIFA Talimatları Yüzünden Transfer Gerçekleşmemişti Ağaoğlu Açıkladı: Yusuf Yazıcı İçin 20 Milyon Euroluk Teklif Aldık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:49:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'da Görev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]