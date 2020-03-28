Cüneyt Çakır, Arda Turan ve Rıza Çalımbay'dan corona virüs günleri için tavsiyeler! - Son Dakika
Son Dakika Spor Cüneyt Çakır, Arda Turan ve Rıza Çalımbay'dan corona virüs günleri için tavsiyeler! - Son Dakika Spor

Cüneyt Çakır, Arda Turan ve Rıza Çalımbay'dan corona virüs günleri için tavsiyeler!

6 saat önce

Damla Uğurtürk futbolun ünlü figürlerine izole yaşamda neler yaptıklarını sordu.

Cüneyt Çakır, Arda Turan ve Rıza Çalımbay'dan corona virüs günleri için tavsiyeler!, System.String[]

Damla Uğurtürk futbolun ünlü figürlerine izole yaşamda neler yaptıklarını sordu. Ortaya da futbolseverler için önemli tavsiyeler çıktı.


CÜNEYT ÇAKIR


Bu sezon 16 Süper Lig, 4 Şampiyonlar Ligi ve 1 de Suudi Arabistan'da Pro Lig mücadelesi olmak üzere 21 maçta düdük çalan dünyaca ünlü hakemimiz Cüneyt Çakır en çok yeşil sahalarda olmayı özlediğini açıkladı.


· Kitap öneriniz?


Stephen King/ Kara Kule serisi, Trevanian/ Şibumi


· Film öneriniz?


Mirage (Fırtına Anı)


· Dizi öneriniz?


Dark ve Şahsiyet


· Müzik-Albüm öneriniz?


Iron Maiden: Somewhere In Time


· Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?


Yoğun koşuşturma içinde geçen hayatımızda yavaşlama, durma fırsatımız oldu. Hayatlarımızda neyin daha önemli olduğunu, anda kalabilmeyi, ertelememeyi ve günlük rutinlerimizde birçok şeyin kıymetini tekrar hatırlattı.


· Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?


Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum ve bol su içiyorum.


· Şu an da nerede olmak isterdiniz?


Yeşil sahalarda


· Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?


Wyscout


· Evdeyken internetten ne aldınız?


Kitap, gıda ve oyun · Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız ya da aradığınız kişi? Ailem ve arkadaş


ARDA TURAN


"Her şeyin başı sağlık" demekle yaşamak arasındaki farklı bu süreçte daha net bir şekilde anladığını belirten Arda Turan en çok özlediği şeyin ise sıkıntısız bir şekilde sokakta bulunmak olduğunu ifade etti.


· Kitap öneriniz?


Gazi Mustafa Kemal Atatürk/ İlber Oltaylı, Bin Aşık Yılı Uzakta/ Yılmaz Erdoğan, Gölgede ve Güneşte Futbol/ Eduardo Galleano, Geyikli Park/ Sunay Akın


· Film öneriniz?


Görünmeyen Misafir


· Dizi öneriniz?


English Game, Homeland ve Ramo


· Müzik-Albüm öneriniz?


Barış Manço tüm albümleri


· Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?


"Her şeyin başı sağlık" diyorduk ya. Demek ile yaşamak arasındaki farkı öğrendim.


· Evde en çok tükettiğiniz yiyecek/ İçecek ne oldu?


Su ve kahve


· Şu an da nerede olmak isterdiniz?


Sokakta. Hiç sıkıntısız şekilde.


· Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?


Houseparty


· Evdeyken internetten ne aldınız?


Oğlum Hamza'nın ihtiyaçları


· Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız ya da aradığınız kişi?


Kardeşim Okan ve annem-babam...


RIZA ÇALIMBAY


17'si deplasmanda 33 resmi maça çıkmış Rıza Çalımbay bu sezon. Onlarca idman ile birlikte müthiş bir tempodan durağan hayata geçen Çalımbay da "Sağlığın ve dostluğun ne kadar önemli olduğunu anladık" diyor...


· Kitap öneriniz?


Başlangıç/ Dan Brown


· Film öneriniz?


Bu günlerde çok film izliyorum ama özellikle önereceğim film: İkimizin Yerine.


· Dizi öneriniz?


Dizi izlemiyorum.


· Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?


Sağlığın ve dostluğun ne kadar önemli olduğunu anladık.


· Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?


C vitaminli meyveler.


· Şu an da nerede olmak isterdiniz?


Şu anda Sivas'tayım. Ama elbette koronavirüs salgının bulunmadığı bir yerde, ailemle birlikte olmak isterdim.


· Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?


Whatsapp, Facetime


· Evdeyken internetten ne aldınız?


Hiçbir şey


· Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız ya da aradığınız kişi?


Ailem

Rıza Çalımbay, Cüneyt Çakır, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:49 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir         
14:05
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım         
13:52
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı         
13:52
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor         
13:44
Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur         
13:43
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi         
13:26
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı         
13:21
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi         
13:11
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi         
13:08
Yolunu kaybeden fotoğrafçılar tarafından bulunan 2 bin 500 yıllık ağaç ihtişamıyla büyüledi Yolunu kaybeden fotoğrafçılar tarafından bulunan 2 bin 500 yıllık ağaç ihtişamıyla büyüledi         
12:57
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor         
12:45
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:40
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı         
12:38
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge         
12:27
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi         
12:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum         
11:56
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak         
11:54
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi         
11:46
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu         
11:44
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti         
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak         
11:40
Koronavirüsün ulaşamadığı tek yer olan Antarktika'daki 4 bin kişi krizi uzaktan izliyor Koronavirüsün ulaşamadığı tek yer olan Antarktika'daki 4 bin kişi krizi uzaktan izliyor         
11:37
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti         
11:31
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı         
11:27
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi? Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?         
11:23
Falcao'dan Falcao'dan "Yanımıza dönün" diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli         
11:22
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu         
11:21
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı         
11:16
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı         
11:02
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor         
10:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 14:15:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cüneyt Çakır, Arda Turan ve Rıza Çalımbay'dan corona virüs günleri için tavsiyeler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]