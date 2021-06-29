Cüneyt Çakır tarihe geçti

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 son 16 turunda yönettiği Hırvatistan- İspanya karşılaşmasıyla Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Cüneyt Çakır, dün akşam oynanan karşılaşma ile Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu. EURO 2012 ve EURO 2016'dan sonra 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alma başarısı gösteren Çakır, 3 turnuvada toplam 9 maçta düdük çaldı. EURO 2020 ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Çakır, kariyerinde 56'sı A milli maç olmak üzere 15 yıllık dönemde toplamda 200'e yakın uluslararası müsabaka yönetti.

Cüneyt Çakır ayrıca EURO 2012'deki İspanya- İtalya final ve EURO 2020'deki İngiltere-İskoçya grup maçının da dördüncü hakemi olarak görev yaptı.44 yaşındaki hakemin Avrupa Şampiyonlarında yönettiği maçlar şöyle: EURO 2020: Macaristan- Portekiz : Grup maçıUkrayna- Avusturya : Grup maçıHırvatistan-İspanya: Son 16 maçı

EURO 2016: Portekiz- İzlanda: Grup maçıBelçika-İrlanda C.: Grup maçıİtalya-İspanya: Son 16 maçı

EURO 2012: Ukrayna- İsveç: Grup maçıİtalya-İrlanda C.: Grup maçıPortekiz-İspanya: Yarı final

