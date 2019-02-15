Cüneyt Çakır'dan FIFA Zirvesi'nde Var Sunumu

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin görüşüldüğü oturuma katıldı.

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin görüşüldüğü oturuma katıldı. Çakır, İstanbul'da bir otelde düzenlenen zirve kapsamında katılımcılara VAR sistemiyle ilgili sunum yaptı. FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren zirvede Çakır, VAR sisteminin ilkeleri, VAR sisteminde incelenebilir kararlar, VAR'ın çalışma prensipleri ve VAR kapsamındaki disiplin cezaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Sunumun ardından katılımcılar Cüneyt Çakır'a VAR sistemi ile ilgili sorular da yöneltti.



- İstanbul

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