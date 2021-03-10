Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi
10.03.2021 00:48
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ev sahibi Dortmund'un 48.dakikada attığı golü VAR incelemesi sonucu öncesinde faul olduğuna karar vererek iptal etti ve penaltıya hükmetti.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı
VAR İNCELEMESİ SONUCU İLGİNÇ KARAR
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ev sahibi Dortmund'un 48.dakikada attığı golü VAR incelemesi sonucu öncesinde faul olduğuna karar vererek iptal etti ve penaltıya hükmetti.
PENALTI KAÇTI AMA TEKRAR EDİLDİ
Kazanılan penaltıyı ise Haaland kaçırdı ardından Cüneyt Çakır penaltının kurallara uygun kullanılmadığını belirtti ve tekrar ettirdi. Haaland bu kez golü kaydetti.
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