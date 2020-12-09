Cüneyt Çakır hakkında çıkan 'Kırmızı kartı unuttu' haberlerini yalanladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio-Club Brugge maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ve yardımcıları yurda döndü. Bazı internet sitelerinde çıkan "Club Brugge'de Esuard Sobol'e kırmızı kart göstermeyi unuttu" haberlerini yalanlayan Çakır, "Kendileri bu tarz haberler yazıp kendileri inanıyorlar. Hoş bir şey değil" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçında Lazio ile Club Brugge, Olimpico Stadyumu karşı karşıya gelirken, mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi Hüseyin Göçek oldu. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yaptı.

Cüneyt Çakır ve yardımcıları, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Roma'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının medyada 'Kırmızı kartı unuttu' haberlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Çakır, "Biliyorsunuz yönettiğimiz maçlar hakkında konuşamıyoruz ama madem böyle bir şey çıkmış. Bu haberi yapan arkadaşlar maalesef bu maçı izlememişler. Zaman zaman böyle şeyler oluyorken birileri bu tarz haberler yazıp, kendileri inanıyorlar. Hoş bir şey değil. Herkes görevini layıkıyla yapmaya çalışıyor ama bize de saygı göstersinler. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Lütfen bu tarz haberler yaparken daha dikkatli olsunlar. Bizler iletişime açık insanlarız. En azından bir kere sorabilirler. Biz gururla ülkemizi temsil ettik, başarılı maç yönettiğimize inanıyoruz. Bundan sonra da ekip olarak elimizden gelenin daha iyisi yaparak ekip arkadaşlarım ile birlikte Avrupa Şampiyonası yolunda yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL