Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır, Danimarka-İrlanda maçını yönetecek
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Cüneyt Çakır, Danimarka-İrlanda maçını yönetecek

1 saat önce

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 Elemeleri D Grubu mücadelesinde oynanacak olan Danimarka-İrlanda karşılaşmasında düdük çalacak.

Cüneyt Çakır, Danimarka-İrlanda maçını yönetecek, System.String[]
FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 Elemeleri D Grubu mücadelesinde oynanacak olan Danimarka-İrlanda karşılaşmasında düdük çalacak. EURO 2020 Elemeleri D Grubu'nda 7 Haziran Cuma günü oynanacak olan Danimarka-İrlanda karşılaşmasını, FIFA Kokartlı Hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın bu maçtaki yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:40 Kaynak: İHA
Cüneyt Çakır, Danimarka, Güncel
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