Cüneyt Çakır, Danimarka-İrlanda maçını yönetecek
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FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 Elemeleri D Grubu mücadelesinde oynanacak olan Danimarka-İrlanda karşılaşmasında düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:40 Kaynak: İHA
FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır
, EURO 2020 Elemeleri D Grubu mücadelesinde oynanacak olan Danimarka-İrlanda karşılaşmasında düdük çalacak. EURO 2020 Elemeleri D Grubu'nda 7 Haziran Cuma günü oynanacak olan Danimarka-İrlanda karşılaşmasını, FIFA Kokartlı Hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın bu maçtaki yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun
yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek
olacak. Danimarka'nın Kopenhag
şehrindeki Parken Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
(İHA)
Cüneyt Çakır, Danimarka-İrlanda maçını yönetecek
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