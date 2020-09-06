Cüneyt Çakır en tecrübeli...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda düdük çalacak hakemlerin en tecrübelisi Cüneyt Çakır.

Bu kulvardaki 20. sezonuna başlayacak Çakır, 344 müsabakada görev yaparak, üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu.

Cüneyt Çakır'ı, 17 sezonda 330 karşılaşmayı yöneten Fırat Aydınus ile 16 sezonda 260 mücadelede düdük çalan Hüseyin Göçek izledi.

Üst klasmanda 47 hakem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından 2020-2021 sezonu için belirlenen üst klasman hakem listesinde 47 isim yer alıyor.

Yeni sezonda üst klasmanda görev yapacak hakemler şunlar:

Caner Ak, Zorbay Ku¨c¸u¨k, Alı· Palabıyık, Burak Pakkan, Erkan O¨zdamar, Kadı·r Sagˆlam, Serkan Tokat, Yas¸ar Kemal Ugˆurlu, Burak S¸eker, Murat Erdogˆan, Mustafa O¨gˆretmenogˆlu, Sarper Barıs¸ Saka, Bahattı·n S¸ı·ms¸ek, Arda Kardes¸ler, Cı·han Aydın, Alı· S¸ansalan, U¨mı·t O¨ztu¨rk, O¨zgu¨r Yankaya, Suat Arslanbogˆa, Turgut Doman, Abdullah Bugˆra Tas¸kınsoy, Cu¨neyt C¸akır, C¸agˆdas¸ Altay, Emre Malok, Fırat Aydınus, Hu¨seyı·n Go¨c¸ek, Mert Gu¨zenge, Mete Kalkavan, Mustafa Ku¨rs¸ad Fı·lı·z, Onur O¨zu¨toprak, Tugay Kaan Numanogˆlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Dı·renc¸ Tonusluogˆlu, Emre Kargın, Hakan Ceylan, Halı·l Umut Meler, Halı·s O¨zkahya, Kutluhan Bı·lgı·c¸, Yı·gˆı·t Arslan, Abdulkadı·r Bı·tı·gen, Alper C¸etı·n, Koray Genc¸erler, Atı·lla Karaogˆlan, Bu¨lent Bı·rı·ncı·ogˆlu, Ramazan Keles¸, Yası·n Kol.

En çok hakem İstanbul'dan

Yeni sezonda üst klasman hakemleri listesinde en çok İstanbul'dan isim yer aldı.

Toplam 16 ilden hakemlerin bulunduğu listeye, İstanbul'dan 12, İzmir'den 8, başkent Ankara'dan ise 6 isim girdi.

Antalya'dan 4, Trabzon'dan 3, Adana, Bursa ve Eskişehir'den ikişer hakemin yer aldığı listede, Aydın, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Sakarya'dan da birer hakem bulunuyor.

FIFA kokartlı hakemler

Üst klasmanda yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'si FIFA kokartı sahibi.

Türkiye'nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler FIFA kokartlı hakemler olarak maç yönetecek.