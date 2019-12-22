Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika
Son Dakika Spor Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika Spor

Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor?

6 saat önce

Bu bir ilandırFenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 31 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 3 kez yenildi.

Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor?, System.String[]

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 31 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 3 kez yenildi.


Fenerbahçe ilk golü atar diyorsan hemen buradan üye ol ve Misli.com'da 1,52 oranı kaçırma!


Beşiktaş ilk golü atar diyorsan, o tercihin de iddaa oranı 1,90! Oynamak için buraya tıklayın.

CÜNEYT ÇAKIR VAR EKRANINA GİDER Mİ?


İstanbul'un büyükleri, Fenerbahçe - Galatasaray - Beşiktaş arasında oynanan 6 maçta, maçı yöneten hakemler toplam 7 kez VAR ekranına kontrole gitti.


'da derbiye özel etkinlikler arasında "Hakem VAR ekranını izlemeye kaç kez gider?" de yer alıyor.


0-1 kez/ 1,40


* 2-3 kez/ 2,25


* 4+ kez/ 7,00


Oynamak için buraya tıklayın.

KİM SAKAT? KİM CEZALI? EKSİK LİSTESİ...


Fenerbahçe'de dev derbide Sadık Çiftpınar ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Garry Rodrigues ise Sivas deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı.


Beşiktaş'ta ise Dorukhan Toköz sakat, Douglas'ın durumu maç saati netleşecek.


Cüneyt Çakır daha önce 5 defa "Fenerbahçe-Beşiktaş" maçı yönetti, 32 defa sarı kartına başvururken, 3 kez de kırmızı kartını gösterdi. Çakır'ın bu 5 maçta 2 kez de beyaz noktayı gösterdiğini biliyoruz.

BEŞİKTAŞLI VE G.SARAYLILAR DA F.BAHÇE'YE OYNUYOR!


Türkiye'nin en hızlı büyüyen yasal sitesi 'da Fenerbahçeli üyelerin %96'sı takımlarının galibiyetine oynadı.


Oynama yüzdeleri arasında en çok dikkat çeken dağılım ise Beşiktaşlı üyelerin %67 ve Galatasaraylı üyelerin %74'ünün de "Fenerbahçe galibiyeti" tarafında yer alması...


"Fenerbahçe kazanır" tercihinin iddaa oranı 1,85! Oynamak için buraya tıklayın.


Zirve yarışındaki bir diğer cephe Trabzonsporluların tercihi ise "MSX" oldu. Bordo-Mavili taraftarların %55'i seçimini beraberlikten yana kullandı.


Beraberlik tercihinin iddaa oranı 3,20! Oynamak için buraya tıklayın.


Hemen buradan üye ol, Misli.com'da derbi heyecanına ortak ol!

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, "Fenerbahçe-Beşiktaş" derbisini değerlendirdi...

Cüneyt Çakır, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:46 
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