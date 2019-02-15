Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır, FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nde Var Sunumu Yaptı

Cüneyt Çakır, FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nde Var Sunumu Yaptı

2 saat önce

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin görüşüldüğü oturuma katıldı.

Cüneyt Çakır, FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nde Var Sunumu Yaptı, System.String[]
FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin görüşüldüğü oturuma katıldı.

Çakır, İstanbul'daki bir otelde düzenlenen zirve kapsamında dün günü katılımcılara VAR sistemi ile ilgili bir sunum yaptı. FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren zirvede Çakır, VAR sisteminin ilkeleri, VAR sisteminde incelenebilir kararlar, VAR'ın çalışma prensipleri ve VAR kapsamındaki disiplin cezaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Sunumun ardından katılımcılar Cüneyt Çakır'a VAR sistemi ile ilgili sorular da yöneltti.

Sunumda Çakır'a FIFA Hakem Komitesi yöneticisi Manuel Navarro da eşlik etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Spor
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