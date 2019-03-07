Cüneyt Çakır'ın Kayınpederi Vefat Etti
32 dakika önce
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç, hayatını kaybetti.
Türk hakem Cüneyt Çakır
'ın kayınpederi Abbas Karaağaç
, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abbas Karaağaç'a Allah'tan rahmet; Cüneyt Çakır, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Abbas Karaağaç'ın naaşının yarın Bandırma
Haydar Çavuş Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:40 Kaynak: AA
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