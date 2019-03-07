Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır'ın Kayınpederi Vefat Etti

Cüneyt Çakır'ın Kayınpederi Vefat Etti

32 dakika önce

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç, hayatını kaybetti.

Cüneyt Çakır'ın Kayınpederi Vefat Etti, System.String[]
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abbas Karaağaç'a Allah'tan rahmet; Cüneyt Çakır, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Abbas Karaağaç'ın naaşının yarın Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Karaağaç, Cüneyt Çakır, Spor
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