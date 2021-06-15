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Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü - Son Dakika

Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü

15.06.2021 23:04

Macaristan maçında attığı gollerle Avrupa Şampiyonası tarihindeki en golcü futbolcu olan Ronaldo, Çakır'ın çaldığı penaltı sayesinde rekoru kırdı. Ancak penaltı öncesi Çakır'ın verdiği bir karar Ronaldo'yu çıldırttı. 76'da Macar rakibinin eline çarpan topta penaltı vermeyen Cüneyt Çakır, Ronaldo'dan büyük tepki gördü. Gol atma hırsı olan Portekizli star, bir süre Türk hakeme isyan etti. Ancak sonrasında attığı golle sinirin yerini mutluluk aldı.

Son Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sahibi Portekiz, F Grubu'nda ilk maçına Fenerbahçeli Attila Szalai'nin formasını giydiği Macaristan karşısında çıktı. Dev mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken Ronaldo tarihe geçti.

MACARİSTAN KALECİSİ ŞOV YAPTI

Mücadelenin ilk yarısına konuk ekip Portekiz çok baskın başladı. Ronaldo maçın ilk yarısında çok fazla topla buluşamazken tehlikeli olan pozisyonları da Macar kaleci Gulacsi engelledi.

MÜSAİT POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

Mücadelenin 43. dakikasında ise Cristiano Ronaldo inanılmaz bir gol kaçırdı. Ceza sahası için gelen pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Portekizli yıldız topu auta gönderdi.

Cüneyt Çakır'ın verdiği karar Cristiano Ronaldo'yu sinirden çılgına çevirdi

SOLUĞU ÇAKIR'IN YANINDA ALDI

İkinci yarıda gol arayışlarını sürdüren Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Macaristan ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyon sonrası, Türk hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi. Karşılaşmada dakikalar 76'yı gösterdiğinde ceza sahası içinde bir pozisyona giren Ronaldo, topun Macar rakibinin eline çarptığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır'a büyük itirazlarda bulundu. Cüneyt Çakır bu itirazlar sonrası Portekizli futbolculara pozisyonun VAR'da incelendiğini belirtirken, daha sonra sonra VAR odasından gelen kararla penaltı olmadığına hükmetti ve oyun devam etti.

SONRA TARİHE GEÇTİ

Bu golden yalnızca 3. dakika sonra Cüneyt Çakır Portekiz lehine penaltı noktasını gösterdi. Beyaz çizgide topun başına geçen Ronaldo, 87. dakikadaki penaltı atışını gole çevirerek Portekiz'i 2-0 öne geçirdi.

Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü

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Son Dakika Spor Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü - Son Dakika Spor


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