Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Slavia Prag galip
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Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Slavia Prag galip

1 dakika önce

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan maçta konuk takım, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Slavia Prag galip, System.String[]
Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan maçta konuk takım, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maçtaki tek gol, 28'inci dakikada Lukas Masopust'tan geldi. CFR Cluj'da Billel Omrani, 79'uncu dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem olduğu maçta, Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık ise VAR hakemi olarak görev yaptı.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:49 
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