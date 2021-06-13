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Cüneyt Çakır, Macaristan - Portekiz maçını yönetecek - Son Dakika

Cüneyt Çakır, Macaristan - Portekiz maçını yönetecek

13.06.2021 12:22
Cüneyt Çakır, Macaristan - Portekiz maçını yönetecek, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile Portekiz arasında 15 Haziran Salı günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile Portekiz arasında 15 Haziran Salı günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu müsabakasında düdük çalacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda 15 Haziran Salı günü Macaristan ile Portekiz arasında oynanacak olan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Schrer (İsviçre) olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati (İtalya) VAR, Paolo Valeri (İtalya) AVAR, Filippo Meli (İtalya) AVAR ve Pawel Gil (Polonya) AVAR olarak görev yapacak.

Cüneyt Çakır, Macaristan - Portekiz maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, Macaristan, Portekiz, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cüneyt Çakır, Macaristan - Portekiz maçını yönetecek - Son Dakika


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