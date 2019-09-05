Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır, Sırbistan - Portekiz maçında görevlendirildi
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Cüneyt Çakır, Sırbistan - Portekiz maçında görevlendirildi

3 saat önce

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz milli takımları arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır, Sırbistan - Portekiz maçında görevlendirildi, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz milli takımları arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu maçını yönetecek.


Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Rajko Mitic Stadyumu'nda 7 Eylül Cumartesi saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.


Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.


Sırbistan Karadağ, Cüneyt Çakır, Portekiz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:19 
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