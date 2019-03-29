Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da Düdük Çalacak
1 saat önce
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal ile Al Nassr arasında oynanacak olan mücadeleyi yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır
, Suudi Arabistan
Pro Ligi'nde Al Hilal
ile Al Nassr arasında oynanacak olan mücadeleyi yönetecek.
FIFA hakemi Cüneyt Çakır, lider Al Hilal ile ikinci sıradaki Al Nassr takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek. Suudi Arabistan'ın Riyad
şehrinde 29 Mart 2019 Cuma günü oynanacak ve TSİ 20.40'ta başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun
yapacak. Video Yardımcı Hakem olarak Mete Kalkavan
, Asistan Video Yardımcı Hakem olarak Ali Palabıyık
'ın görev yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek
olacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:00 Kaynak: İHA
Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da Maç Yönetecek
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