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Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli-Genk maçını yönetecek
6 saat önce
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında İtalya'nın Napoli ile Belçika'nın Genk takımları arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak maçı yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:46 Kaynak: AA
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında İtalya'nın Napoli ile Belçika'nın Genk takımları arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak maçı yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Napoli'deki San Paolo Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak.
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