Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli-Genk maçını yönetecek
Son Dakika Spor Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli-Genk maçını yönetecek - Son Dakika Spor

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli-Genk maçını yönetecek

6 saat önce

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında İtalya'nın Napoli ile Belçika'nın Genk takımları arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak maçı yönetecek.

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli-Genk maçını yönetecek, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında İtalya'nın Napoli ile Belçika'nın Genk takımları arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak maçı yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Napoli'deki San Paolo Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Cüneyt Çakır, Napoli, Genk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Napoli-Genk maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Alanyaspor maçı sonrası sakatlık açıklaması! Kasımpaşa taraftarından Fikret Orman göndermesi Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'daki ilk maçına çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 20:08:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli-Genk maçını yönetecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]