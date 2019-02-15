Cüneyt Çakır, Var Sunumu Yaptı

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sunumu yaptı.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sunumu yaptı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çakır, İstanbul bir otelde düzenlenen ve VAR sisteminin görüşüldüğü oturuma katıldı.



Cüneyt Çakır, FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren zirvede, katılımcılara sistemle alakalı bir sunum gerçekleştirdi.



Sistemin ilkeleri, sistemde incelenebilir kararlar, sistemin çalışma prensipleri ve sistem kapsamındaki disiplin cezaları hakkında bilgilendirmede bulunan Cüneyt Çakır'a, FIFA Hakem Komitesi yöneticisi Manuel Navarro da eşlik etti.

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