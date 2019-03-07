Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakırın Acı Kaybı

Cüneyt Çakırın Acı Kaybı

37 dakika önce

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç vefat etti.

Cüneyt Çakırın Acı Kaybı, System.String[]


FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) konuyla ilgili resmi sitesinden açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Abbas Karaağaç'ın cenazesi 8 Mart Cuma günü Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhum Abbas Karaağaç'a Allah'tan rahmet; Cüneyt Çakır, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:36 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır, Karaağaç, Spor
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