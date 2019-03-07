Cüneyt Çakırın Acı Kaybı
37 dakika önce
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç vefat etti.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır
'ın kayınpederi Abbas Karaağaç
vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu
, (TFF
) konuyla ilgili resmi sitesinden açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Abbas Karaağaç'ın cenazesi 8 Mart
Cuma günü Bandırma
Haydar Çavuş Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhum Abbas Karaağaç'a Allah'tan rahmet; Cüneyt Çakır, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:36 Kaynak: DHA
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