- Cüneyt Dumlupınar: "60 dakika boyunca 10 kişi mücadele ettik"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 2-1 kazandıkları Osmanlıspor maçı ile ilgili olarak, "Maçın 60 dakikalık bölümünde 10 kişi mücadele ettik. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında evinde Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Öncelikle kazandığımız için tabi ki mutluyuz. Bizim için şu anda Osmanlıspor maçı vardı şampiyonluk için. Maçın 60 dakikalık bölümünde 10 kişi mücadele ettik. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum performanslarından dolayı. Bugün sevineceğiz kazandığımız için. Yarından sonra Giresunspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.