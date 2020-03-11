Cüneyt Dumlupınar: "7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son vereceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Cüneyt Dumlupınar: '7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son vereceğiz' - Son Dakika Spor

Cüneyt Dumlupınar: "7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son vereceğiz"

6 saat önce

- Cüneyt Dumlupınar: "7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son vereceğiz" Adana Demirspor'un Teknik Sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, 3-2 mağlup oldukları Akhisarspor maçı sonrası, "Biz yolumuza devam ediyoruz.

- Cüneyt Dumlupınar: "7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son vereceğiz"

ADANA - Adana Demirspor'un Teknik Sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, 3-2 mağlup oldukları Akhisarspor maçı sonrası, "Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu takım inşallah 7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son verip bir üst lige çıkacaktır" dedi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, sahasında Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, "İlk yarı istemediğimiz bir şekilde gol yedik. Rakip 3 kere kaleye geldi ve 3 gol buldu. Çok arzuladığımız bir maçtı. Kazansak birinci sırada çıkacak takım olacaktık ama hiçbir şey bitmedi. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu takım inşallah 7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son verip bir üst lige çıkacaktır. Dimdik ayaktayız. Sadece 1 maç kaybettik. İstemediğimiz bir maç kaybettik. Biz 7 maçı da kazanacak güçteyiz ve kazanacağız" diye konuştu.

Cüneyt Dumlupınar: 7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son vereceğiz

Adana Demirspor, Dumlupınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:11 Kaynak: İHA
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