Cüneyt Dumlupınar: "Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır" - Son Dakika

Cüneyt Dumlupınar: "Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır"

- Cüneyt Dumlupınar: "Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır" Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 2-2 berabere kaldıkları Altay maçı ile ilgili olarak, "Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır.

- Cüneyt Dumlupınar: "Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır"

Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 2-2 berabere kaldıkları Altay maçı ile ilgili olarak, "Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır. Biz 2 maçı kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan mavi lacivertli ekibin Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Öncelikle tabi ki 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldığımız için üzgünüz. 3 maçı kazanıp süper lige çıkacağımızı biliyorduk. İkinci yarı başladıktan sonra Traore'nin sarı kartı vardı ve ikinci karttan oyundan atıldı. Oyuncularımızın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı onları kutluyorum. 10 kişiyle bayağı pas yaparak 2-2'yi yakaladık. Belki bugün kaybetmiş gibi gözükebiliriz ama aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır. Kalan 2 maçımıza çok iyi hazırlanıp Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz hedeften hiç sapmış değiliz. Daha kalmış 2 maçımız var. 2 maçı kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

Adana Demirspor, Dumlupınar, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 03:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cüneyt Dumlupınar: 'Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
21:30
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 03:49:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cüneyt Dumlupınar: "Aldığımız 1 puan bizi belki şampiyon yapacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]