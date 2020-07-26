Cüneyt Dumlupınar: "Amacımızdan hayalimizden vazgeçmedik" - Son Dakika

Cüneyt Dumlupınar: "Amacımızdan hayalimizden vazgeçmedik"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 4-1 Kazandıkları Bursaspor maçının ardından, "6 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik aldık.

Cüneyt Dumlupınar:

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 4-1 Kazandıkları Bursaspor maçının ardından, "6 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik aldık. Altay maçında berabere kalınca çok arzuladığımız Süper Lig'e direkt çıkamadık. Biz hiçbir şekilde amacımızdan hayalimizden vazgeçmedik" dedi.

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final son maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelen Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Finale adımızı yazdırdığımız için mutluyuz. 6 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik aldık. Altay maçında berabere kalınca çok arzuladığımız Süper Lig'e direkt çıkamadık. Biz hiçbir şekilde amacımızdan hayalimizden vazgeçmedik. Başarılı olduk. Buradaki maçın çok anlamlı bir hikayesi oldu. Volkan'ın Berk'in Mehmet'in ve Kurtuluş'un çok önemli katkıları oldu. Kurtuluş'u ayrıca tebrik ediyorum. Adana Demirspor olarak Süper Lig'i sonuna kadar hak ediyoruz. Murat Sancak bu şehir için artık bir sembol oldu. Metin Korkmaz maçtan 2 gün önce ceza aldı ama bizi hiçbir ceza durduramaz. Bu galibiyeti Metin Korkmaz'a armağan ediyoruz" diye konuştu.

Fatih Karagümrük takımını geçen sene TFF 1. Lig'e çıkarttığını da anlatan Dumlupınar, "Geçen sene Karagümrük takımıyla 15 senelik hasreti sona erdirdik. Karagümrük takımıyla çok önemli anılarımız var. Tabii ki benim için duygusal bir maç olacak ama Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı - ADANA

Adana Demirspor, Dumlupınar, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cüneyt Dumlupınar: 'Amacımızdan hayalimizden vazgeçmedik' - Son Dakika Spor
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