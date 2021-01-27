Cüneyt Dumlupınar: "Artık bahanemiz yok" - Son Dakika

Cüneyt Dumlupınar: "Artık bahanemiz yok"

27.01.2021 15:06

- Cüneyt Dumlupınar: "Artık bahanemiz yok" Adana Demirspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar: "En önemli maçımız ilk oynayacağımız Boluspor maçı" "Takım halinde kampa girdik, şapkamızı önümüze koyduk" Adana Demirspor Teknik Direktörü...

- Cüneyt Dumlupınar: "Artık bahanemiz yok"

Adana Demirspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar:

"En önemli maçımız ilk oynayacağımız Boluspor maçı"

"Takım halinde kampa girdik, şapkamızı önümüze koyduk"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 16 tane final maçının kendilerini beklediğini aktararak, "En önemli maçımız ilk oynayacağımız Boluspor maçı. Perşembe gününden itibaren Bolu'da bizi kar yağışı bekliyor ancak kardır, yağmurdur, doludur bizim bahanemiz yok" dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında pazar günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından gruplara ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenman dar alanda pas çalışması ve Boluspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.

"Mağlubiyet bizi üzüyor"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Bursaspor karşılaşmasında aldıkları mağlubiyet için üzgün olduğunu belirterek, "Evimizde beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ancak oyunun genelinde mücadele eden takımın biz olduğuna inanıyorum. Oyunun kırılma noktalarında maalesef futbol şansı bize gülmedi. 1-0 geriye düştükten sonra riskler aldık ve 1-1'i yakaladık. Pa Dibba'nın yüzde 100'lük bir gol şansı vardı. Onu kaçırdık. Ardından da bayağı pozisyonlar kaçırdık. Golü bulsak farklı bir noktaya gelebilirdik. Yolun başında bu mağlubiyeti almak bizi üzüyor ama ders almamız gereken konular var. Dün itibariyle takım halinde kampa girdik, şapkamızı önümüze koyduk. Analizlerimizi yaptık. Boluspor maçının hazırlıklarına başladık. Biz iyi bir takımız" diye konuştu.

"Şampiyonluğa oynuyoruz"

Adana Demirspor'un geriden gelip maçı kazanabilecek gücü olduğunu vurgulayan Dumlupınar, "Allah nasip ederse Boluspor maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Geçen maçta yediğimiz gol bize yakışmadı. Bizim her türlü maçı çevirme gücümüz var. Dakika 94'te de, 95'te de golü atabiliriz. 2-0 da olabilir. 3-2 de öne geçebiliriz. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Bizim o gücümüz var sahada. Oyundan da memnunum ama sadece tek biz üzüntüm var, yediğimiz gol bize yakışmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama yolumuza bakıyoruz artık. İnşallah bu oyuncu grubu Boluspor maçını kazanarak, arttırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizim bahanemiz yok"

Boluspor müsabakasıyla ilgili de konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, şunları söyledi:

"Bu ligde oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. 16 tane final maçımız var. En önemli maçımız ilk oynayacağımız Boluspor maçı. Zor bir atmosfer. Onların da içerisinde bulunduğu pozisyon itibariyle. Perşembe gününden itibaren Bolu'da bizi kar yağışı bekliyor. Cuma günü sabah antrenmanını yapıp 2 gün önceden Bolu'ya gideceğiz. Kardır, yağmurdur, doludur bizim bahanemiz yok."

Cüneyt Dumlupınar: Artık bahanemiz yok
Cüneyt Dumlupınar: Artık bahanemiz yok
Cüneyt Dumlupınar: Artık bahanemiz yok
Cüneyt Dumlupınar: Artık bahanemiz yok

Adana Demirspor, Dumlupınar, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cüneyt Dumlupınar: 'Artık bahanemiz yok' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız Ebru Gündeş hakkında kritik karar! Yalı davasından tamamen aklandı Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı
Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti         
15:32
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Koronavirüsü atlattı, Guillain Barre Sendromu'na yakalandı! Doktoru konuştu: Nadir görülen bir durum Koronavirüsü atlattı, Guillain Barre Sendromu'na yakalandı! Doktoru konuştu: Nadir görülen bir durum         
14:14
Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak         
14:07
Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı         
13:50
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüsün çarptığı anlar kamerada Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüsün çarptığı anlar kamerada         
13:00
Camını kırarak girdiği evde eski eşini öldüren zanlı kendisini böyle savundu: Aldattığını düşündüm Camını kırarak girdiği evde eski eşini öldüren zanlı kendisini böyle savundu: Aldattığını düşündüm         
12:58
Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor         
12:35
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu         
12:23
Randevu vaadiyle dolandırdıkları adamı gasbederek ormanlık alana terk eden çete çökertildi Randevu vaadiyle dolandırdıkları adamı gasbederek ormanlık alana terk eden çete çökertildi         
12:03
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı         
11:08
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 15:43:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cüneyt Dumlupınar: "Artık bahanemiz yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei