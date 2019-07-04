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Cüneyt Dumlupınar: "Hedefimiz Süper Lig"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürürken, Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Cüneyt Dumlupınar:
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürürken, Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Bolu Karacasu'da sürdürüyor. 1 Temmuz'da kampa giren İstanbul ekibi, günde çift antrenmanla çalışmalarına devam ediyor. Açıklamalarda bulunan Karagümrük Teknik Direktörü Cengiz Dumlupınar, geçen sene hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadıklarını söyleyip, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtti. Dumlupınar, "Geçen sene 2. Ligden 1. Lige yükseldik. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Pazartesi günü 25 kişilik bir kadroyla çalışmalarımıza başladık. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Aramıza yeni katılacak arkadaşlar olacak. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. 12 gün buradayız. 2 gün izin verdikten sonra 12 gün daha burada devam edeceğiz. İlk etapta burada 1 hazırlık maçı yapacağız. İkinci etapta da 4 tane hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp lige başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok iyi bir kadro oluşturacağız"

Transfer çalışmalarını ve ligi değerlendiren Dumlupınar, "Aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Görüştüğümüz futbolcular da var. Aramıza kaliteli yabancı ve yerli oyuncular katılacak. Çok iyi bir kadro oluşturacağız. Her lig zor. Her ligin kendine göre zorlukları var. Biz bunu kolaylaştırıp direkt birinci olarak şampiyon olup üst lige çıkmak istiyoruz" dedi. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:34 Kaynak: İHA
Dumlupınar, Bolu, Spor
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