Son Dakika Haberleri: Cüneyt Dumlupınar: "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum"
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Cüneyt Dumlupınar: "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum"

11 dakika önce

- Cüneyt Dumlupınar: "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum"ESKİŞEHİR - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, ligde yeni bir ekip olmalarına rağmen iyi bir takım olduklarını söyledi.

- Cüneyt Dumlupınar: "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum"

ESKİŞEHİR - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, ligde yeni bir ekip olmalarına rağmen iyi bir takım olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Eskişehirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Dumlupınar maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ligin yeni ekiplerinden olmalarına rağmen iyi bir takım olduklarını belirten Dumlupınar, Eskişehirspor maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Öncelikle biz bu ligde yeni bir takımız ama iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olma yolunda ilerliyoruz. Geçen hafta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık Akhisarspor'a karşı. Hepiniz biliyorsunuz zaten 10 dakika içinde 3 gol yedik. Ama sonra çok iyi bir reaksiyon gösterdik. Maçı çevirebilirdik de. Maça çok iyi hazırlandık. Kaybettiğimiz üç puanı burada telafi etmek istiyorduk. Oyuna çok iyi başladık. Oyunun kontrolü ilk yarıda tamamen bizdeydi. 2-0 soyunma odasına girdik. İkinci yarıda duran toptan golü yedikten sonra Eskişehirspor takımının baskısı altına girdik. Orada kontralarla biz de pozisyon yakaladık, Eskişehirspor'da maçı çevirme noktasına geldi zaman zaman" dedi.

Cüneyt Dumlupınar: İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Dumlupınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:13 Kaynak: İHA
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