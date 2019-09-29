-Cüneyt Dumlupınar: "Mağlubiyet için taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Akhisarspor maçında alınan mağlubiyetten dolayı taraftarlardan özür diledi.

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Öncelikle uzun bir aradan sonra evimizde oynamanın heyecanı vardı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. 18 ile 29. dakikalar arasında 3 tane beklenmedik gol yedik. Oyun dengemizi kaybettik. Sonra çok çabuk toparladık. Devrenin sonunda bulduğumuz gol ile soyunma odamıza daha enerjik girdik. İkinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. 3-2 olduktan sonra beraberlik ve galibiyet için yeterli süre vardı. Pozisyonları değerlendiremedik. Bunu telafi edecek gücümüz var. Gelecek hafta oynayacağımız Eskişehirspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Taraftarların kendileri için çok önemli olduğunu belirten Dumlupınar, "Onların kulübe bağlılığını herkes biliyor. Her şartta bizimleler. Onlara ayrıca teşekkür ederim. Sadece 1 mağlubiyet aldık, hedeften sapma yok. Hedefimiz bir üst ligde çıkmak. Devre arasında takıma takviyeler olacaktır. Şu anki kadromuz belli" şeklinde konuştu.