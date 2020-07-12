Cüneyt Dumlupınar: "Öyle ya da böyle Süper Lig'e çıkacağız"

Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar maçın ardından yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un şartlar ne olursa olsun Süper Lig'e çıkacağını söyledi.



TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Adana Demirspor, BB Erzurumspor'un Altay deplasmanında kazanmasıyla bitime 1 hafta kala 3. sıradaki yerinde kaldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Ancak geçen haftaki Atay maçından sonra kontrol Erzurumspor'a geçti. Onların puan kaybetmesi gerekiyordu bizim için ama onlar da galip geldi, biz de galip geldik. Yarış devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız. Haftaya İstanbulspor karşısında kazanarak Erzurumspor'un Ümraniyespor karşısındaki sonucunu bekleyeceğiz. Bu takım öyle ya da böyle Süper Lig'e çıkacak. Hedefimizden şaşmadık. Altay'ın evinde puan alması bambaşka bir puan durumu ortaya çıkacak. Süper Lig'e çıkacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL