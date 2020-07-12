Cüneyt Dumlupınar: "Öyle ya da böyle Süper Lig'e çıkacağız"
- Cüneyt Dumlupınar: "Öyle ya da böyle Süper Lig'e çıkacağız" Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar maçın ardından yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un şartlar ne olursa olsun Süper Lig'e çıkacağını söyledi.
- Cüneyt Dumlupınar: "Öyle ya da böyle Süper Lig'e çıkacağız"
İSTANBUL - Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar maçın ardından yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un şartlar ne olursa olsun Süper Lig'e çıkacağını söyledi.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Adana Demirspor, BB Erzurumspor'un Altay deplasmanında kazanmasıyla bitime 1 hafta kala 3. sıradaki yerinde kaldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Ancak geçen haftaki Atay maçından sonra kontrol Erzurumspor'a geçti. Onların puan kaybetmesi gerekiyordu bizim için ama onlar da galip geldi, biz de galip geldik. Yarış devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız. Haftaya İstanbulspor karşısında kazanarak Erzurumspor'un Ümraniyespor karşısındaki sonucunu bekleyeceğiz. Bu takım öyle ya da böyle Süper Lig'e çıkacak. Hedefimizden şaşmadık. Altay'ın evinde puan alması bambaşka bir puan durumu ortaya çıkacak. Süper Lig'e çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:21 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Cüneyt Dumlupınar: 'Öyle ya da böyle Süper Lig'e çıkacağız' - Son Dakika Spor
Son Dakika 00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı