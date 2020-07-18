Cüneyt Dumlupınar: "Süper Lig'e Play Off'tan çıkacağız" - Son Dakika

Cüneyt Dumlupınar: "Süper Lig'e Play Off'tan çıkacağız"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 3-0 kazandıkları İstanbulspor maçı sonrası, "Biz amacımızdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmiş değiliz. Süper Lig'e öyle çıkamadık ama Play Off'tan çıkacağız" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 3-0 kazandıkları İstanbulspor maçı sonrası, "Biz amacımızdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmiş değiliz. Süper Lig'e öyle çıkamadık ama Play Off'tan çıkacağız" dedi.

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi


Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında evinde İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.


Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Kazandığımız için mutluyuz. Gönül isterdi ki burada şampiyon olarak röportaj yapsaydık. BB Erzurumspor takımını Süper Lig'e çıktığı için tebrik ediyorum. İkinci yarı 38 puan toplayan bir Adana Demirspor var. Son 7 maçın 6'sını kazanmış, özellikle BB Erzurumspor'u deplasmanda yenmiş bir takımız. İçerideki bir Altay beraberliği bizim kaderimizi belirledi. Şu an Play Off'tayız. Biz amacımızdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmiş değiliz. Başkanımızın tabiriyle Süper Lig'e öyle çıkamadık ama Play Off'tan çıkacağız" diye konuştu. - ADANA

Adana Demirspor, İstanbulspor, Dumlupınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 19:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cüneyt Dumlupınar: 'Süper Lig'e Play Off'tan çıkacağız' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 22:00 Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
22:00
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 02:47:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cüneyt Dumlupınar: "Süper Lig'e Play Off'tan çıkacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]