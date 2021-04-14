Cüneyt Köz, Bandırmaspor maçında forma giyemeyecek
14.04.2021 11:20
Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz'ün yarın oynanacak olan Bandırmaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz'ün yarın oynanacak olan Bandırmaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a Cüneyt Köz'den kötü haber geldi. Yeşil-beyazlı takım geçen hafta Ümraniyespor'la oynadığı maçında 36. dakikasında sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun, yarın saat 19'00'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Tedavisine devam edilen Cüneyt Köz'ün sonraki haftalara yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi. - BURSA
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